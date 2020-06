Rugby

Rugby - Top 14 : L'aveu de Quesada sur son retour au Stade Français !

Publié le 6 juin 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur son grand retour au Stade Français, Gonzalo Quesada explique notamment avoir signé un contrat de deux ans, plus une année en option, avec les Parisiens.

C’est donc officiel : Gonzalo Quesada reviendra au Stade Français. Le coach des Jaguares est attendu à Paris à la fin de ce mois de juin afin de reprendre le poste d’entraîneur, qu’il avait occupé de 2013 à 2017. Déjà pressenti afin de succéder à Heyneke Meyer en novembre dernier, avant d’être bloqué par la formation argentine, le technicien de 46 ans retrouvera le club de la capitale d'ici peu. Via des propos relayés par L'Équipe ce samedi, Quesada en profite pour évoquer son retour au Stade Français.

« Un beau challenge de retourner dans un club où j’ai des liens affectifs importants »