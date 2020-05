Rugby

Rugby - Top 14 : Entre Boudjelllal et Lemaître, c’est la guerre !

Publié le 31 mai 2020 à 19h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, ne devrait vraisemblablement pas passer ses vacances avec Bernard Lemaître.

Il y a des passages de pouvoir qui se font dans le calme et l’apaisement. Pas au RCT. Depuis qu’il a commencé à quitter ses fonctions à Toulon, Mourad Boudjellal a toujours été critique envers son successeur, Bernard Lemaître. Cela a commencé par des petites sorties, puis tout a rapidement dégénéré et les deux hommes semblent désormais se livrer une véritable guerre, notamment depuis les supposés problèmes liant les entreprises de Boudjellal et les comptes du RCT.

« Vous apprendrez des choses car je vais retrouver ma liberté de parole »