Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Le message fort de Morgan Parra

Publié le 26 mai 2020 à 20h35 par A.D.

Pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus, les clubs négocient avec leurs joueurs pour baisser leurs salaires. Interrogé sur le sujet, Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM Clermont, a expliqué qu'il était prêt à faire des efforts pour sauver son club, mais pas à n'importe quel prix.

Morgan Parra est prêt à venir en aide à son club. Pour freiner la propagation du coronavirus, les instances sportives ont décidé de suspendre leurs activités pendant plusieurs semaines. Ce qui a provoqué une énorme crise. Alors qu'ils souffrent d'un énorme déficit budgétaire, les clubs souhaiteraient baisser le salaire de leurs joueurs. Lors d'un entretien accordé à France 3 ce mardi, Morgan Parra a fait part de son volonté de soutenir l'ASM Clermont. D'autant plus si la reprise devait s'effectuer à huis clos.

«Il faut faire des efforts, on le fera pour aider le club»