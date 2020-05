Rugby

Rugby - Top 14 : Patrice Collazo se livre sur la motivation de ses joueurs !

Publié le 23 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Maintenant que le confinement est terminé, plusieurs sportifs de haut niveau ont retrouvé les terrains d’entraînement en France, avec toujours la même motivation. Et Patrice Collazo et ses hommes en font parties…

Avec le confinement et l’arrêt des championnats de Rugby, la peur d’une baisse de motivation des joueurs était bien présente. Le manque de compétition, ainsi que les entraînements individuels, auraient pu pousser les joueurs à se laisser aller et à oublier les objectifs de leur club, ainsi que la motivation de continuer à s’entraîner, malgré une date de reprise toujours floue. Cependant, Patrice Collazo, entraîneur du RC Toulon, affirme que ses joueurs ont su garder le cap.

« On était quand même en pleine saison »