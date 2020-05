Rugby

Rugby : Patrice Collazo se livre sur la reprise du Top 14 !

Publié le 23 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

Dans une interview pour L’Equipe, Patrice Collazo, entraîneur du RC Toulon, se livre concernant la reprise du Top 14, estimant que ce ne sera pas une « reprise de zéro ».

Le coronavirus aura finalement tout chamboulé dans le monde du Rugby. Afin de préserver la population ainsi que les joueurs, le Top 14 ainsi que la Pro D2 ont été suspendues, et aucune date de reprise n’a pour l’instant été fixée. Si certains observateurs, joueurs ou encore entraîneurs s’inquiètent concernant les conséquences financières de cet arrêt des championnats, d’autres s’inquiètent en ce qui concerne la reprise du Rugby, et notamment la condition physique des joueurs une fois qu’ils refouleront les pelouses. Cependant, cela ne semble pas être le cas de Patrice Collazo, l’entraîneur du RC Toulon…

« On ne redémarrera pas de zéro »