Rugby : Le nouveau coup de gueule de Mourad Boudjellal...

Publié le 19 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

L’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, était récemment préssenti pour prendre la tête du club de football du Sporting Toulon. Finalement, l’ancien président du RCT aurait laissé tomber ce projet, et en a profité pour tacler le président actuel du club toulonnais, Claude Joye…

Mourad Boudjellal n’a pas la langue dans sa poche. Récemment, l’ancien président du RC Toulon avait manifesté son intérêt pour reprendre le club de football du Sporting Toulon, actuellement présidé par Claude Joye. En fin de semaine dernière, Boudjellal déclarait sur RMC que son arrivée était « en bonne voie » . Finalement, la donne aurait radicalement changé, et Mourad Boudjellal serait extrêmement remonté contre le président du Sporting Toulon…

« J’avais un beau projet »