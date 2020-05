Rugby

Rugby : Le projet football de Boudjellal avance !

Publié le 16 mai 2020 à 15h35 par B.C.

Désireux de prendre le contrôle du Sporting Club de Toulon, Mourad Boudjellal a expliqué avoir trouvé plusieurs points d'accord avec Claude Joye, l'actuel actionnaire majoritaire du club de football.

Mourad Boudjellal n'a pas attendu longtemps avant de vouloir se relancer dans un projet sportif. Quelques jours après son départ du RCT, Boudjellal a affiché le souhait de prendre les rênes du Sporting de Toulon alors que l'actuel actionnaire majoritaire, Claude Joye, ne semble pas disposé à céder ses parts. « Aujourd’hui, j’ai quitté le monde du rugby. Ma préoccupation première est d’aller dans le football (…) On ne souhaite pas tellement communiquer tant que l’on discute. Ça fait un bout de temps qu’on négocie, depuis un peu trop longtemps. On en saura plus en fin de week-end prochain. Les propositions de reprise sont inacceptables. J’ai demandé un audit du club car il est hors de question que je paie un prix, peu importe ce qu’il se trouve dedans. Si sa valorisation est réelle, l’audit le confirmera. Pour l’instant, je n’ai pas de retour. Le Sporting reste mon option numéro 1 car je suis attaché à ma ville, mais si ça ne se fait pas, j’ai d’autres options dans le foot, dans une très avancée », a-t-il encore expliqué cette semaine. Et visiblement, les deux parties se seraient rapprochées au cours des dernières heures.

« Nous sommes d’accord sur plusieurs points »