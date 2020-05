Rugby

Rugby - Top 14 : Szarzewski se livre sans détour sur sa reconversion !

Publié le 12 mai 2020 à 17h35 par La rédaction

Récemment intronisé dans le staff technique du Racing 92 au poste d'entraineur de la défense, Dimitri Szarzewski s’est livré sur sa reconversion.

Nominé dans le staff technique du Racing 92 au poste d’entraineur des défenseurs Dimitri Szarzewski n'a jamais complétement lâché le Rugby depuis sa retraite puisqu’il s’occupait des jeunes du club francilien. L'ancien joueur du XV de France, qui remplace désormais le Neo Zélandais Chris Masoe s’est livré sur son intronisation dans ses nouvelles fonctions dans un entretien accordé à Rugbyrama .

Szarzewski ravi d’intégrer le staff de l’équipe professionnelle