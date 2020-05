Rugby

Rugby : Les clubs français prêts à boycotter la Coupe d’Europe ?

Publié le 10 mai 2020 à 20h35 par A.C.

Les clubs de Top 14 pourraient décider de boycotter la prochaine édition de la Coupe d’Europe.

Comme dans des nombreuses compétitions, le Top 14 a été arrêté à la mi-mars, à la 17e journée de championnat, à cause de la crise du COVID-19. Ainsi, on ne sait toujours pas qui seront les six clubs qui représenteront la France en Champions Cup. Le Stade Toulousain, par exemple, devait disputer un quart de finale européen face à l’Ulster, mais a fini septième du championnat avant l’arrêt du Top 14 et n’est donc pas qualifié pour la prochaine édition. Les clubs français auraient toutefois une solution...

Les clubs de Top 14 font pression sur l’EPCR !