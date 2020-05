Rugby

Rugby : Mondial, VI Nations... Vers un nouveau calendrier ?

Publié le 4 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

Confinés à cause du coronavirus, de nombreux membres des instances mondiales du rugby travailleraient en coulisses pour créer un nouveau tournoi. Entre la Coupe du Monde et le Tournoi des 6 Nations, le XV de France pourrait se rassembler un peu plus souvent. Explications.

Si de nombreux joueurs de rugby aident ceux qui en ont besoin en réalisant de multiples appels aux dons et en aidant foncièrement les établissement sanitaires en première ligne face au coronavirus, les instances mondiales du ballon ovale seraient proches de mettre en place un projet. Bill Beaumont, réélu samedi dernier à la tête de la Fédération Internationale de Rugby, a évoqué la création d’un nouveau tournoi international. À l’image de la Coupe des Nations au football, il pourrait ramener beaucoup plus d’enjeu aux test-matchs.

« L’idée est de revitaliser ces test-matchs qui n’ont plus vraiment d’enjeu. »