Rugby

Rugby - XV de France : La nouvelle annonce de Vahaamahina sur son avenir en Bleu !

Publié le 29 avril 2020 à 9h35 par B.C.

Six mois après avoir annoncé la fin de sa carrière internationale, Sébastien Vahaamahina avoue qu'il n'envisage pas de retrouver le XV de France.

Il a malheureusement marqué le dernier Mondial par son geste. Lors du quart de finale face au pays de Galles (20-19), le deuxième ligne tricolore Sébastien Vahaamahina avait écopé d'un carton rouge après avoir asséné un coup de coude à Aaron Wainwright. Un geste qui avait en partie causé l'élimination du XV de France qui menait alors à ce moment-là de la partie (19-10) et lui valant une suspension de six semaines. À la suite de cela, Sébastien Vahaamahina a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, et six mois après, le joueur de Clermont n'envisage pas de revenir sur sa décision.

« J'ai fait le bon choix »