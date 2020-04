Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal s'interroge sur le retour de Bastareaud au LOU

Publié le 22 avril 2020 à 18h35 par B.C.

Cette semaine, le LOU a officialisé le retour de Mathieu Bastareaud après son escapade à New York. Un recrutement qui laisse Mourad Boudjellal perplexe.

Alors que les États-Unis sont frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, l'aventure américaine de Mathieu Bastareaud a brusquement pris fin. Le Français a annoncé il y a quelques jours son retour en Top 14, au LOU, un choix logique à ses yeux. « C’est l’atmosphère et l’ambiance qu’il y a au club qui m’a incité à revenir. C’est un club sain et très ambitieux qui est tourné vers l’avenir. Les 4 mois que j’ai passés à Lyon étaient vraiment top. J’ai été très bien accueilli par les joueurs et les supporters. J’ai beaucoup apprécié la ville et Lyon me proposait une belle aventure avec eux », a-t-il expliqué sur le site officiel du LOU. Au moment de revenir sur cette signature, Mourad Boudjellal a fait part de son étonnement sur le choix du club lyonnais.

« Comment il fait pour signer Bastareaud ? »