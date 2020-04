Rugby

Rugby - Top 14 : Les vérités de Mathieu Bastareaud sur son grand retour avec le LOU

Publié le 21 avril 2020 à 10h35 par T.M.

Toujours à New York, Mathieu Bastareaud va prochainement revenir en France dans l’optique de préparer son retour au LOU. Néanmoins, le Français ne s’est toujours pas quand il pourrait retrouver la compétition.

L’aventure américaine de Mathieu Bastareaud n’aura donc pas duré longtemps. En effet, alors que le Français avait choisi de rejoindre New York, le coronavirus va avoir raison de cette expérience. Actuellement en confinement de l’autre côté de l’Atlantique, Bastareaud va revenir dans les prochains jours en France, avant de retrouver le LOU, où son retour a été officialisé dernièrement. Toutefois, à cause de la crise sanitaire, le flou entoure le retour du Top 14. De quoi mettre le joueur de 31 ans dans l’incertitude concernant son retour à la compétition.

« Difficile de se projeter »