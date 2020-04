Rugby

Rugby - Top 14 : Cet énorme coup de gueule de Mourad Boudjellal !

Publié le 16 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D. mis à jour le 16 avril 2020 à 20h37

Ouvert afin de donner les comptes de l'une de ses sociétés, Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, demande en retour le bilan comptable de la Ligue nationale de rugby.

Le RCT reste sous la menace d’une interdiction de recrutement infligée par la DNACG. Le gendarme financier du rugby français demande toujours des informations concernant une entreprise appartenant à Mourad Boudjellal, ex-président du Rugby Club Toulonnais. Une société qui n’aurait aucun rapport avec la formation varoise, et via RMC Sport ce jeudi, Boudjellal commente cette situation, tout en demandant les comptes de la Ligue nationale.

«On est dans un abus de pouvoir total»