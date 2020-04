Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Mourad Boudjellal sur son départ du RCT !

Publié le 9 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur sa décision de quitter la présidence du RCT, Mourad Boudjellal revient sur cette passation de pouvoir avec Bernard Lemaître.

Promis au départ à la fin de la saison, Mourad Boudjellal aura finalement passé le témoin à Bernard Lemaitre en décembre dernier. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais se concentre désormais sur un nouveau projet : la reprise du club de foot de Toulon, pensionnaire de National 1. Dans un long entretien au Figaro ce jeudi, l’homme d’affaires varois en profite pour évoquer son départ du RCT.

«Concernant mon départ, je savais que j'allais être croqué et j'ai laissé faire parce que je voulais partir»