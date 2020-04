Rugby

Rugby - Top 14 : Confinement, blessure... Picamoles se prononce sur son grand retour !

Publié le 3 avril 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 3 avril 2020 à 9h47

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, Louis Picamoles est contraint de faire sa rééducation à domicile à cause du coronavirus. Malgré tout, la rééducation du pensionnaire de Montpellier ne devrait pas être retardé par le confinement.

Louis Picamoles croise les doigts. Opéré d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche à la mi-janvier, le troisième-ligne de Montpellier est en pleine rééducation. Alors que le confinement est de mise pour freiner la propagation du coronavirus, Louis Picamoles est dans l'obligation de préparer son grand retour à domicile. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l'ex-international français a expliqué que seul un nouveau pépin physique pouvait compromettre la progression de sa guérison.

«Si, un matin, mon genou est plus douloureux, je suis coincé»