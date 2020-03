Rugby

Rugby - Top 14 : Rhys Webb justifie son départ de Toulon !

Publié le 30 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Alors que le RCT a récemment cassé le contrat de Rhys Webb, l’international gallois explique que ses proches ont motivé sa décision de revenir aux Ospreys.

Conscient de sa volonté de revenir en sélection galloise, mais également aux Ospreys, la direction du Rugby Club Toulonnais n’avait plus le choix : libérer Rhys Webb. Chose faite depuis fin janvier. Le demi de mêlée de 31 ans a donc retrouvé le XV du Poireau, ainsi que son ancien club. Via des déclarations rapportées par Rugbyrama ce lundi, l’ex-star du RCT en dit sur son départ du club.

« Mes proches ? Ils sont la raison pour laquelle j'ai quitté la France »