Rugby

Rugby - Top 14 : Un retour de Gonzalo Quesada au Stade Français ? La réponse !

Publié le 29 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Annoncé vers le Stade Français afin de reprendre le poste d’entraineur, Gonzalo Quesada, déjà passé sur le banc parisien, ne devrait pas revenir dans la capitale.

Actuellement dernier de Top 14, le Stade Français attend la reprise du championnat. Les hommes de Julien Arias et de Laurent Sempéré ne sont pas à la fête en cet exercice 2019-2020, finalement stoppé à cause du coronavirus. En cas de reprise du championnat d'ici quelques semaines, les Parisiens devront se sortir de la zone rouge afin de ne pas rejoindre la Pro D2. Et si Gonzalo Quesada reprenait le poste d’entraineur ? La réponse ne laisse pas de place au doute.

Quesada ne rejoindra pas Paris