Rugby

Rugby - Top 14 : Bernard Laporte fait passer un message très fort aux clubs

Publié le 23 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que l'ensemble des activités rugbystiques ont été suspendues, les clubs s'exposent à une énorme crise. Bernard Laporte, le président de la FFR, a tenu à leur apporter son soutien.

Bernard Laporte ne compte pas laisser les clubs à l'abandon. Pour limiter la propagation du Coronavirus, la FFR a suspendu l'ensemble des activités organisées sur le sol français. Un choix qui provoque une énorme crise financière pour les clubs. Sur son compte Facebook , Bernard Laporte, le président de la FFR, a affirmé son intention de faire tout possible pour sauver les 1900 clubs de rugby français.

«La Fédération vous apportera le soutien massif que vous méritez»