Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Laporte lance un plan d'action à 35M€ !

Publié le 23 mars 2020 à 10h35 par A.D.

Face à la propagation du Coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Pour faire face à la crise traversée par les clubs, Bernard Laporte a annoncé qu'il débloquerait 35M€.

Bernard Laporte ne compte pas lésiner sur les moyens pour venir en aide aux clubs. Alors que le Coronavirus fait rage, la FFR a annoncé la suspension de toutes les activités ayant lieu sur le sol français il y a quelques jours. Une situation qui va assurément nuire aux clubs sur le plan financier. Pour ne pas les laisser mourir à petit feu, Bernard Laporte a décidé de leur venir en aide. Comme il l'a annoncé sur son compte Facebook , le président de la FFR a décidé de débloquer 35M€.

«Un effort exceptionnel de soutien aux Clubs de 35 millions d’euros»