Rugby - Top 14 : Un joueur du Racing propose une solution face au coronavirus !

Publié le 19 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

La saison de Top 14 est suspendue comme la plupart des compétitions en France. La LNR recherche des solutions pour adapter son calendrier. Un joueur du Racing propose une solution.

Le Top 14 est suspendu depuis presque une semaine et le monde du Rugby cherche déjà des solutions pour adapter les calendriers et finir la saison. Les joueurs ne savent pas encore quand ils pourront reprendre le chemin des terrains et il cherchent eux aussi des solutions. Interrogé sur le sujet Henry Chavancy joueur du Racing 92, se veut optimiste et propose une solution.

Des phases finales différentes ?