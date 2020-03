Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, Pro D2… La grande annonce du Stade Français !

Publié le 18 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

À l’image de Yoann Maestri, Thomas Lombard, directeur général dru Stade Français, n’imagine pas une rétrogradation du club en Pro D2.

Obligé de fermer ses portes, comme toutes les compétitions sportives dans l’Hexagone, le Top 14 pourrait donc terminer sa saison en juin, ou tout simplement terminer l'exercice 2019-2020 en prenant en compte l'actuel classement du championnat. Une dernière hypothèse qui ne ferait pas les affaires du Stade Français. Actuellement dernier, le club de la capitale pourrait être rétrogradé par la Ligue nationale. Mais dans des propos accordés au Figaro ce mercredi, Thomas Lombard, directeur général de la formation parisienne, tempère les choses.

« Si ça ne peut pas reprendre, je ne vois pas pourquoi on nous imposerait de descendre en Pro D2 »