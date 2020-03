Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, Pro D2... Le message fort du capitaine du Stade Français !

Publié le 16 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interrogé sur la suspension de la saison de Top 14, Yoann Maestri, capitaine du Stade Français, n’imagine pas une rétrogradation du club en Pro D2.

À l’image de la Ligue 1 ou de nombreuses compétitions sur le territoire français, le Top 14 a été obligé de suspendre ses activités suite à l'épidémie de coronavirus. Il faudra attendre afin de connaitre les modalités concernant la suite de cet exercice 2019-2020 notamment avec l’organisation des phases finales. Actuellement dernier du championnat, le Stade Français se retrouve dans une situation compliquée, et si le club de la capitale était finalement rétrogradé par la LNR en deuxième division ? Une hypothèse commentée par Yoann Maestri, deuxième ligne de la formation parisienne.

« Pas un cadeau de faire monter un club sur tapis vert ou d'en faire descendre un autre »