Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Bernard Laporte rassure les clubs !

Publié le 16 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus, Bernard Laporte veut apporter son soutien aux clubs. Comme il l'a lui-même annoncé, le président de la FFR a l'intention de créer un Fonds de Solidarité.

Bernard Laporte s'active pour venir en aide aux clubs de rugby. Comme communiqué par la FFR ce vendredi, l'ensemble des compétitions a été suspendu en raison du coronavirus. Sans activité, les clubs peuvent assurément se retrouver dans une situation financière critique. Pour pallier ce problème, Bernard Laporte aurait déjà pensé à tout. Sur son compte Facebook, le président de la FFR a annoncé qu'un Fonds de Solidarité allait être créé dans les prochaines semaines.

«J’ai la volonté de créer un Fonds de Solidarité»