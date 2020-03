Rugby

Rugby - Top 14 : Des playoffs à cause du coronavirus ? La réponse de la LNR !

Publié le 14 mars 2020 à 17h35 par A.D.

Pour limiter les dégâts causés par le coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes le compétitions sur le sol français. Selon Paul Goze, président de la LNR, des playoffs pourront être organisés lorsque les activités sportives reprendront leurs droits.

Paul Goze n'écarte aucune piste pour la reprise des compétitions. Ce vendredi, la FFR a annoncé, via un communiqué officiel, la suspension de toutes les activités rugbystiques ayant lieu sur le territoire français. Une mesure prise en réponse à l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République, sur le coronavirus. Alors qu'une date de reprise n'a pas encore été définie, Laurent Marti, le président de l'UBB, a suggéré l'idée de mettre en place un système de play-offs pour les huit premiers du classement en Top 14 et de play-down pour les six autres équipes. Dans les colonnes de L'Equipe , Paul Goze, le président de la LNR , s'est montré favorable à l'application d'une telle formule.

«Nous pourrions sortir des sentiers battus de la formule habituelle»