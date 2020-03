Rugby

Rugby - Top 14 : Une saison blanche à cause du coronavirus ? La LNR répond !

Publié le 14 mars 2020 à 9h35 par A.D.

Pour contrer le coronavirus, la FFR a annoncé la suspension de toutes les activités rugbystiques sur le territoire français. Paul Goze, président de la LNR, a estimé qu'une saison blanche était possible.

Le coronavirus pourrait provoquer une saison blanche. Via un communiqué officiel publié ce vendredi matin, la FFR a annoncé la suspension de toutes les compétitions prévues sur le territoire français : « La Fédération Française de Rugby contribue à la solidarité nationale pour lutter contre la propagation du virus qui frappe actuellement notre pays. (...) En conséquence, la FFR suspend dès ce jour, toutes ses compétitions, rassemblements et entrainements (...) jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise » . A terme, cette cessation d'activité pourrait donner lieu à une saison blanche selon Paul Goze, le président de la LNR .

«On peut imaginer une saison blanche»