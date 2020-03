Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Galthié sur le capitanat d’Ollivon !

Publié le 11 mars 2020 à 19h35 par La rédaction

Capitaine lors du Tournoi des Six Nations, Charles Ollivon a apporté satisfaction à son sélectionneur. À tel point que Fabien Galthié n'envisage pas de changer de capitaine.

Alors que beaucoup imaginaient Jefferson Poirot comme premier capitaine de l’ère Fabien Galthié, c’est finalement Charles Ollivon qui a endossé ce rôle. Bien lui en a pris puisque durant le Tournoi des Six Nations, le troisième ligne s’est montré plutôt à son aise et a été l’un des fers de lance de cette jeune équipe. Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a évoqué le capitanat de Charles Ollivon.

« Il n’y a aucune raison pour que ça change »