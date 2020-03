Rugby

Rugby - XV de France : Laporte se prononce sur le report du match contre l'Irlande

Le dernier match du XV de France dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande a été reporté à cause de l’épidémie de Coronavirus. Le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte a commenté ce report.

Le XV de France espérait rebondir face à l'Irlande après sa mauvaise performance contre l’Ecosse (défaite 28-17) lors du dernier match du Tournoi des Six Nations. Mais l’épidémie de Coronavirus qui ne cesse de se développer en France a eu raison de la rencontre opposant les Bleus au XV du Trèfle. En effet, ce lundi, la ministre des sports Roxana Maracineanu a notamment annoncé que les compétitions sportives réunissant plus de 1000 personnes en France n’auraient pas lieu. Ainsi, le Comité des Six Nations a annoncé ce lundi que le match était reporté au 31 octobre prochain.

« La santé c’est l’essentiel »