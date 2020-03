Rugby

Rugby - XV de France : Le constat accablant de Fickou après la défaite contre à l’Ecosse !

Publié le 8 mars 2020 à 21h35 par D.M.

Gaël Fickou s’est montré fataliste après la première défaite du XV de France lors du Tournoi des Six Nations face à l’Ecosse (28-17).

Après son match référence face au Pays de Galles (victoire à Cardiff 27-23), le XV de France n’a pas su confirmer les attentes placées en lui. Les Bleus se sont inclinés ce dimanche à Edimbourg face à l’Ecosse (28-17) lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Réduits à 14 dès la fin de la première période, les hommes de Fabien Galthié se sont montrés trop indisciplinés et ont laissé filer la victoire. Une défaite qui coûte cher au XV de France qui a très sérieusement compromis ses chances de victoire. A l’issue du match, Gaël Fickou a pointé du doigt les nombreuses lacunes de l’équipe tricolore.

« C'est un échec et il faut progresser »