Rugby

Rugby - XV de France : Quand Boudjellal annonce un sacre au Mondial 2023...

Publié le 6 mars 2020 à 12h35 par A.D.

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié, le XV de France semble être entré dans une toute nouvelle ère. Selon Mourad Boudjellal, les Bleus sont capables d'aller chercher le titre à la Coupe du Monde 2023.

Mourad Boudjellal voit les Bleus aller au bout en 2023. Il y a quelques mois, Fabien Galthié a pris les rênes du XV de France en lieu et place de Jacques Brunel. Depuis son arrivée à la tête des Bleus, le sélectionneur français réalise un sans faute avec trois victoires. Des succès acquis lors du tournoi des VI Nations contre l'Angleterre (24-17, le 2 février), l'Italie (35-22, le 9 février) puis le Pays de Galles (27-23, le 22 février). Invité sur le plateau de La Chaine L'Equipe ce jeudi soir, Mourad Boudjellal a estimé que les Bleus de Fabien Galthié allaient monter de plus en plus en puissance, jusqu'à devenir champions du monde en 2023.

«On va être champions du monde en 2023»