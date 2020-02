Rugby - Top 14

Rugby - Bernard Pontneau (Pau) : «Les partenaires des clubs sportifs cherchent plus que de la visibilité désormais»

Publié le 29 février 2020 à 15h19 par La rédaction mis à jour le 29 février 2020 à 18h16

Président de la Section Paloise qui se bat pour rester en Top 14, Bernard Pontneau croit dur comme fer aux forces de l’écurie béarnaise. Aux côtés de Bpifrance, il tente de construire l’avenir d’un club aux valeurs incomparables.

En pleine lutte pour sa survie en Top 14, la Section Paloise garde le sourire. Et campe sur ses pensées positives pour ne rien regretter à la fin de la saison. C’est le leitmotiv du président Bernard Pontneau : « On vit une aventure en Top 14 qui est positive et il n’y a pas de souffrance absolue. Nous avons beaucoup de joueurs très jeunes et nous misons sur le centre de formation. Il ne faut pas faire l’amalgame entre joueurs jeunes et âgés. De plus, plusieurs grands noms du rugby de notre équipe sont partis à la retraite. Cela demande un peu de temps de reconstruction et nous sommes dans un championnat qui n’en laisse que très peu. Mais j’ai confiance en ce groupe. Nous avons 2 rencontres à venir, qui peuvent encore nous faire basculer dans la positivité pour le reste du championnat, donc on reste concentrés sur les objectifs et surtout le plus important : le maintien ».

Bpifrance, dans les bons moments comme dans les moins bons

Dans cette période importante pour le club et ce sprint final du Top 14, la Section Paloise peut compter sur un soutien de taille : Bpifrance. La banque publique d’investissement vient en effet de signer un partenariat avec le club de la Nouvelle Aquitaine, pour le plus grand bonheur de son Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence, Patrice Bégay : « Bpifrance est toujours présent à chaque instant de vie d’un club, dans ses bons moments, comme dans ses moins bons. Je crois au potentiel de ce club, aux capacités de ses dirigeants. Car la Section Paloise, c’est plus qu’un simple club de rugby. C’est un intérêt économique et impactant pour le territoire, avec un rôle social et sociétal. Un club qui fait rayonner le territoire au niveau national et international ». « On a toujours considéré que Bpifrance est un acteur territorial important, que ce soit au niveau de la mission sportive et au-delà , renchérit Bernard Pontneau. Ils possèdent un facteur pour fédérer assez fort. On travaille notamment avec Nicolas Roche, qui est bien connu des entreprises Paloises. Et même sur le plan national, on est quand même bien développés avec Total, SFR,… Total reste quand même la première entreprise du CAC40, donc ce n’est pas rien. Et puis, les partenariats des clubs ont changé. Il n’y a pas que la visibilité qui compte désormais, mais la valeur du partenariat et la valeur ajoutée de ce dernier. Même si le Top 14 permet d’avoir une grosse visibilité, ce n’est pas suffisant, et les entreprises et clubs cherchent des partenariats qui peuvent amener une valeur ajoutée en fonction des stratégies ».

La clé pour réussir, c'est d'avoir toujours confiance en l'avenir. @Bpifrance aux côtés de @SectionPaloise et de son Président Bernard Pontneau pour soulever des montagnes! Un club visionnaire qui porte les valeurs de ces grands #territoires de @BearnPyrenees et @NvelleAquitaine pic.twitter.com/kKFamr3XcD — Patrice Bégay (@patricebegay) February 29, 2020

« Nous sommes une terre de rugby »