XV de France : Romain Ntamack s'enflamme après la victoire des Bleus face aux Gallois !

Publié le 22 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Plus les jours passent, plus le XV de France se rapproche du titre du Tournoi des 6 nations. Après cette victoire face au Pays de Galles (27-24), tout laisse à penser que c’est possible. Romain Ntamack revient sur la performance des Bleus.

Le XV de France s’est imposé au Pays de Galles et compte désormais une troisième victoire dans ce Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié enchainent les victoires, mais celle de ce samedi ressemble plus à un exploit. Voilà 10 ans que les Bleus ne s’étaient pas imposés dans l’arène des Dragons rouges. Cette victoire, l’Équipe de France la doit en grande partie à Romain Ntamack. Le joueur toulousain a réalisé une splendide performance ponctuée par un joli 5 sur 5 face aux poteaux. Le numéro 10 s'est enflammé pour la victoire des Bleus au Principality Stadium.

« On joue avec nos tripes »