Rugby

Rugby - XV de France : Ce petit nouveau envoie un message fort à Fabien Galthié !

Publié le 16 février 2020 à 14h35 par La rédaction

Sélectionné par Fabian Galthié puis écarté du groupe pour cause d’une légère blessure, le pilier du Castres Olympique Wilfrid Hounkpatin a envoyé un message fort à destination de Fabien Galthié.

Appelé de dernière minute pour pallier au forfait de Dorian Aldegheri, Wilfrid Hounkpatin n’aura pas eu l’occasion de s’exprimer avec le XV de France. Finalement le pilier du Castres Olympique s’est légèrement blessé à la côte et a fait son retour dans son club. Mais il a adressé un message fort à destination du staff du XV de France.

« Le staff m’a appelé une première fois, donc pourquoi pas une deuxième fois »