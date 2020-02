Rugby

Rugby - XV de France : Alldritt annonce la couleur pour le Pays de Galles !

Publié le 10 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Auteur de deux matchs salués en ce début de Tournoi, Grégory Alldritt a déjà la tête au prochain match des Bleus, contre le Pays de Galles (le 22 février prochain).

Homme du match face à l’Italie ce dimanche (35-22), Grégory Alldritt monte en puissance au fil des matchs. Il avait déjà été sacré homme du match lors de l’exploit du XV de France face à l’Angleterre il y a une semaine (24-17), et semble confirmer les espoirs placés en lui par Fabien Galthié. Pour la prochaine rencontre, le XV de France affrontera le Pays de Galles (le 22 février prochain). Lors du dernier affrontement entre les 2 nations, l’affiche avait été perdue par les Français en quart de finale du la Coupe du Monde (20-19). Mais cette fois le XV de France semble mieux préparé même si ce déplacement devrait s'avérer être très périlleux. Le Rochelais Grégory Alldritt a en tout cas lancé les hostilités dans des propos rapportés par L’Équipe.

« On n’a pas peur des Gallois »