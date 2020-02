Rugby

Rugby : « 36 Chandelles », le podcast 100% ovale pour un rugby meilleur !

Publié le 7 février 2020 à 11h42 par La rédaction

En partenariat avec GMF, un podcast 100% rugby vient de voir le jour : « 36 Chandelles ». Présenté par la journaliste Clémentine Sarlat, ce programme est dédié à la prévention et donne la parole à celles et ceux qui sont acteurs d’un « rugby meilleur ».

Tandis que le XV de France rallume toutes les plus belles flammes du rugby tricolore avec une victoire éclatante en ouverture du Tournoi des 6 Nations, face à l’Angleterre (24-17), un tout nouveau programme vient de voir le jour : « 36 Chandelles ». Ce podcast, exclusivement dédié au rugby et présenté par la journaliste Clémentine Sarlat, s’attaque aux riches questions de la prévention dans le monde de l’ovalie. Un rendez-vous pour donner la parole aux acteurs du rugby, ceux qui le vivent au quotidien et qui rêvent d’un rugby meilleur. « Joueurs, arbitres, médecins, parents… Tous et toutes viendront à mon micro pour donner leurs clés afin de pratiquer le rugby que l’on aime, sans se faire mal », explique Clémentine Sarlat.



Pour le premier épisode de « 36 Chandelles », en partenariat avec GMF, Clémentine Sarlat reçoit Eric Bonneval, ancien international français (18 sélections) et père de deux joueurs professionnels (Hugo, Stade Français et Arthur, Stade Toulousain). Un épisode à écouter ici ou en allant sur le compte Twitter d’Assurément Rugby.

?'''#EPISODE1 de "36 Chandelles" : le podcast dédié à la prévention et le rugby ?''? avec @ClemSarlat.Echange avec @ErikBonneval, ancien international et père de 2 rugbymen qui nous donne son regard sur le rugby d'aujourd'hui. #EngagésPourLeCollectif #36Chandelles @francerugby — Assurement Rugby (@assurementrugby) February 2, 2020

Le calendrier des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations

2 Février : France – Angleterre : 24-17

9 Février : France – Italie

22 Février : Pays de Galles – France

8 Mars : Ecosse – France

14 Mars : France - Irlande