Rugby

Rugby - XV de France : Dupont revient sur son match phénoménal contre l’Angleterre !

Publié le 3 février 2020 à 14h35 par La rédaction

Auteur d’un match exceptionnel face à l’Angleterre ce dimanche (24-17), Antoine Dupont est revenu sur sa performance après la rencontre.

Cela pourrait être le début d’une nouvelle ère pour le XV de France. Pour sa première en tant que sélectionneur, Fabien Galthié a triomphé de l’Angleterre, vice-champion du monde en titre. Et il peut remercier son demi de mêlée, Antoine Dupont, auteur d’un match sensationnel. Le Toulousain a notamment réalisé une course exceptionnelle dans la défense de l’Angleterre avant de servir sur un plateau le 3ème essai du match à son capitaine Charles Ollivon. Après la rencontre, Antoine Dupont est revenu sur sa prestation phénoménale.

« On voyait qu'en faisant ce que l'on avait prévu, tout fonctionnait »