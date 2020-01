Rugby

Rugby - XV de France : Ce proche de Galthié répond au sélectionneur de l’Angleterre !

Publié le 29 janvier 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’Eddie Jones a récemment pointé du doigt l’inexpérience du XV de France à quelques jours du Crunch, William Servat, entraîneur en charge des avants, a réagi aux propos du sélectionneur anglais.

Le XV de France démarre fort pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations avec un choc face à l’Angleterre. Alors que Fabien Galthié a décidé de miser sur un groupe jeune, Eddie Jones a pointé du doigt l’inexpérience du groupe tricolore ce mardi, en assurant notamment que les Français allaient souffrir physiquement : « Quand je suis arrivé en équipe d'Angleterre, en 2016, j'ai gardé des joueurs d'expérience et intégré des jeunes. En rugby, les test-matches demandent de l'expérience et les Français ont décidé de partir pour ce Tournoi sans expérience. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison... On ne sait pas mais ce qui est sûr, c'est que cela va mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche . »

« Nous, on reste un peu plus modestes »