Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon se prononce sur son rôle de capitaine !

Publié le 26 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

Désigné comme le nouveau capitaine du XV de France, Charles Ollivon prend à cœur son nouveau rôle au sein des Bleus.

Début janvier, le nouveau sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la liste des joueurs qui défendront le maillot tricolore lors du prochain Tournoi des VI Nations. À cette occasion, le nom du nouveau capitaine des Bleus a été dévoilé et c’est Charles Ollivon qui devient le successeur de Guilhem Guirado. Le troisième ligne évoluant au RC Toulon prend son nouveau rôle très au sérieux et assume pleinement ses nouvelles responsabilités.

« Je prends les choses comme elles viennent »