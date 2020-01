Rugby

Rugby - XV de France : L’aveu de Ntamack sur la concurrence chez les Bleus !

Publié le 20 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Romain Ntamack s’est exprimé au sujet de ses concurrents au poste de demi d’ouverture, au sein du XV de France.

Romain Ntamack s’est révélé lors de la dernière Coupe du Monde de rugby au Japon. Véritable prodige à son poste de demi d’ouverture, il est présent dans la liste des 42 joueurs qui défendront le maillot bleu lors du Tournoi des VI Nations. Mais le jeune joueur de 20 ans ne sera pas le seul à lorgner une place dans le 15 titulaires pour le premier match du tournoi face à l’Angleterre le 2 février prochain.

« On va pouvoir rigoler et travailler sérieusement ensemble »