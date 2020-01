Rugby

Rugby - XV de France : Bonne nouvelle pour Galthié avec Ntamack ?

Publié le 18 janvier 2020 à 18h35 par A.C.

Pressenti comme l’ouvreur titulaire du XV de France de Fabien Galthié, Romain Ntamack va retrouver ce poste avec le Stade Toulousain, alors qu’il évolue normalement au centre.

C’est l’un des gros dossiers de discussions, avant le début du Tournoi des Six Nations. Qui sera l’ouvreur de ce début de l’ère Fabien Galthié ? La logique voudrait que ce soit Romain Ntamack, qui a été installé à ce poste lors de la dernière Coupe du monde. L’international de 20 ans n’évolue toutefois que très peu à ce poste. Avec le Stade Toulousain il est le plus souvent au centre et à l’Union Bordeaux-Bègles, il y a un certain Mathieu Jalibert particulièrement performant depuis le début de la saison.

« Je suis très content de jouer à l’ouverture »