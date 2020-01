Rugby

Rugby - XV de France : Cette sortie forte de Médard sur l’élimination au Mondial !

Publié le 17 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Questionné sur le revers subi face au Pays de Galles, lors des quarts de finale de la Coupe du monde, Maxime Médard explique que le groupe a réalisé un gros match.

Battu par le Pays de Galles pour un petit point, le XV de France pouvait nourrir d’énormes regrets. Une défaite lors des quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, le 20 octobre dernier (19-20), synonyme d’élimination pour les hommes de Jacques Brunel. Dans une longue interview dans les colonnes de Midi-Olympique ce vendredi, Maxime Médard, arrière et ailier du Stade Toulousain, revient sur cette défaite cruelle.

« On ne se sentait pas inquiets. C’est dommage »