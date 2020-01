Rugby

Rugby - XV de France : Médard n'a pas encore oublié les Bleus !

Publié le 15 janvier 2020 à 21h35 par A.C.

Maxime Médard, absent de la liste du XV de France pour préparer le Tournoi des Six Nations, n'a pas mis un terme à sa carrière internationale.

A 33 ans Maxime Médard faisait partie de ces « vieux », qui étaient pressentis pour assurer le passage de flambeau avec la nouvelle génération, en vue de la Coupe du monde 2023. Finalement, le joueur du Stade Toulousain n'a pas été appelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des Six Nations, à l'inverse de ses coéquipiers Thomas Ramos, Romain Ntamack ou encore Antoine Dupont.

« Je ne vois pas pourquoi je dirais que j’arrête »