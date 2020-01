Rugby

Rugby - XV de France : Elissalde était prêt à rejoindre Galthié chez les Bleus !

Publié le 8 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il vient de rejoindre le staff de Xavier Garbajosa à Montpellier, Jean-Baptiste Elissalde a confié qu'il se serait bien vu avec un poste au sein du XV de France version Fabien Galthié.

Jean-Baptiste Elissalde a vécu son premier entraînement à Montpellier ce mardi en tant que conseiller de l'entraîneur principal, Xavier Garbajosa. Auparavant membre du staff du XV de France lorsque Jacques Brunel était à la barre, il n'a pas été reconduit par Fabien Galthié désormais seul sélectionneur. Et si Jean-Baptiste Elissalde a depuis la Coupe du Monde rejoint Montpellier, l'ancien demi de mêlée a avoué qu'il se serait bien vu avec un poste au sein du XV de France version Fabien Galthié.

« Si Fabien me l’avait vraiment formulé, j’aurais réfléchi c’est certain »