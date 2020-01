Rugby

Rugby - XV de France : Cet appel du pied lancé à Fabien Galthié !

Publié le 3 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Blessé avant le Mondial au Japon, Paul Willemse, deuxième ligne de Montpellier, pense toujours au XV de France.

Dans la liste élargie de Jacques Brunel avant le début de la Coupe du monde, Paul Willemse avait dû quitter ses partenaires pour cause de blessure. Une véritable désillusion pour le deuxième ligne de Montpellier, lui qui est sélectionnable avec les Bleus depuis juin 2018 (trois ans passés en Top 14). Le Sud-africain d’origine n’oublie pas l’équipe de France lors d’une interview dans les colonnes du Midi-Olympique ce vendredi, à quelques semaines du Tournoi des VI Nations.

« La liste des 42 pour le Tournoi des VI Nations ? Bien entendu, c’est toujours mon objectif »