Rugby - XV de France : Cette sortie forte pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 3 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards interpelle ses troupes à quelques semaines du début du Tournoi des VI Nations.

Après son élimination lors des quarts de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France se concentre désormais sur le Tournoi des VI Nations. Les hommes de Fabien Galthié seront opposés à l’Angleterre, l’Italie, le Pays de Galles, leur bourreau au Japon, l’Écosse et l’Irlande. Lors d’un long entretien dans les colonnes du Midi-Olympique ce vendredi, Shaun Edwards, en charge de la défense chez les Bleus , se prononce sur ses objectifs pour la compétition.

« Je veux que l’on progresse, tout simplement, et que l’on rende les Français fiers de leur équipe »