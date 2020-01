Rugby

Rugby - XV de France : Galthié répond à ses détracteurs !

Publié le 1 janvier 2020 à 21h35 par A.C.

Fabien Galthié, actuel sélectionneur du XV de France, a répondu à ceux qui cirtiquent ses méthodes de travail.

La science du rugby de Fabien Galthié est indéniable, pourtant il n'a pas vraiment laissé que des bons souvenirs, là où il est passé. Au Stade Français il s'est mis plusieurs joueurs à dos, même s'il a remporté un Bouclier de Brennus. Cela a été encore plus fort à Montpellier, comme peuvent en témoigner les relations très tendues avec son ancien joueur Geoffrey Doumayrou. Pour finir, Mourad Boudjellal n'a jamais caché avoir fait une erreur en l'attirant au RCT, où il a d'ailleurs été mis de côté au profit de Patrice Collazo.

« Il serait prétentieux de dire que je n’ai pris que de bonnes décisions »