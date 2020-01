Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique comment Laporte l'a convaincu !

Publié le 1 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié a dévoilé les dessous de ses discussions avec Bernard Laporte, qui lui a proposé le poste de sélectionneur du XV de France.

Avant que Fabien Galthié ne soit choisi, un grand nombre de noms on été annoncés pour succéder à Jacques Brunel à la tête du XV de France, après la Coupe du monde au Japon. La piste menant vers un sélectionneur étranger semble être la priorité, avec notamment Warren Gatland, qui entrainait à l'époque le Pays de Galles. Un large sondage a été fait et cette option a finalement été refusée, ce qui a donc poussé le président de la FFR à se tourner vers Galthié.

« Il y a eu une seule discussion avec Laporte »