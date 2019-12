Rugby

Rugby - XV de France : Galthié persiste et signe pour le successeur de Guirado !

Publié le 31 décembre 2019 à 12h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s'est une nouvelle fois exprimé sur l'identité du prochain capitaine du XV de France.

C'est peut-être l'un des sujets les plus discutés depuis la fin de la Coupe du monde. Guilhem Guirado a tiré sa révérence et désormais, la place de capitaine du XV de France est libre. Certains observateurs assurent que la volonté de Fabien Galthié serait de nommer un joueur de la nouvelle génération, afin qu'il guide un groupe très jeune vers la Coupe du monde 2023. Récemment, le sélectionneur a toutefois confié que le capitaine qui sera désigné pour le Tournoi des Six Nations 2020, ne sera pas forcément le choix définitif.

« On ne s’aventurera pas à nommer un capitaine pour quatre ans »