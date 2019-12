Rugby

Rugby - XV de France : Galthié s'exprime sur son arrivée chez les Bleus !

Publié le 29 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

A la tête du XV de France depuis la fin du Mondial, Fabien Galthié a évoqué son nouveau rôle. Et selon lui, c'est le bon moment pour diriger les Bleus.

L’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde a marqué la fin d’un cycle. Plusieurs joueurs à l’instar de Louis Picamoles ou Guilhem Guirado ont pris leur retraite, et Jacques Brunel a laissé sa place à Fabien Galthié. L’ancien international est désormais à la tête d’une équipe de France en pleine reconstruction. Nommé dans un premier temps adjoint de Jacques Brunel, l’ancien demi de mêlée a été annoncé comme le prochain sélectionneur du XV de France et ce, dès avril. Alors qu’il dirigera sa première rencontre en février prochain face à l’Angleterre, Fabien Galthié est revenu sur son arrivée et a estimé qu'il était temps pour lui de se lancer dans ce défi.

« C'est le moment »