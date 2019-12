Rugby

Rugby - Top 14 : Gros retournement de situation sur l'avenir de Morgan Parra ?

Publié le 26 décembre 2019 à 14h35 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Morgan Parra devrait finalement rester à Clermont la saison prochaine.

Le président de Clermont Eric de Cromières lui-même avait laissé entendre que Morgan Parra (31 ans) pouvait être libéré de son contrat qui court jusqu'en 2022 s'il le souhaitait. Il avait affiché en ces mots vouloir laisser la possibilité à Morgan Parra de « mettre le nez la fenêtre pour regarder ce qu'il s'y passait dehors ». Une manière de dire que Morgan Parra ne serait pas retenu s'il souhaitait partir. Si l'ancien international français ne manque pas de prétendants à l'instar du Stade Toulousain, qui s'était montré intéressé, Morgan Parra pourrait bien respecter son engagement à Clermont.

Morgan Parra devrait rester à Clermont jusqu'à l'issue de son contrat